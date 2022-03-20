С каждым днём требования России к киевской власти ужесточаются. Окончательным исходом переговоров может быть только капитуляция Украины, уверен военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Первые раунды переговоров касались в основном гуманитарных вопросов, но с каждым днём вскрывается всё больше преступлений киевской власти, отметил эксперт. Путин рассказал Шольцу, как Украина затягивает переговоры © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«С каждым днем вскрываются новые факты деятельности армии Украины на территории Украины против собственных граждан. Мы требуем сохранности жизней граждан, отвода войск из населенных пунктов, и при этом четко даем понять Украине, что операция будет доведена до конца», — сказал Леонков.

Единственное, чем могут закончиться переговоры, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием акта капитуляции, заключил эксперт.

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