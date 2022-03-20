Первые раунды переговоров касались в основном гуманитарных вопросов, но с каждым днём вскрывается всё больше преступлений киевской власти, отметил эксперт.
«С каждым днем вскрываются новые факты деятельности армии Украины на территории Украины против собственных граждан. Мы требуем сохранности жизней граждан, отвода войск из населенных пунктов, и при этом четко даем понять Украине, что операция будет доведена до конца», — сказал Леонков.
Единственное, чем могут закончиться переговоры, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием акта капитуляции, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.