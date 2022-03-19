После истерических жестов Госдепартамента США начинается следующая фаза - оппоненты России сами просят её вернуться за стол переговоров, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале 19 марта

«Кризисы, санкции, угрозы и политическое давление мы проходили уже не раз — в 2008, 2014, 2018-м. Я уже не говорю о том, что в отношении СССР различные санкции вводились больше десятка раз. Мы давно перестали бояться. А потом — и очень скоро — наши оппоненты сами приходили к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», — заявил Медведев. Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Зампред Совбеза добавил, что уже сейчас так и происходит.

«Госдеп США после первых истерических жестов постепенно начинает сползать со своих "непоколебимых" позиций. Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь "инструмент", не пригодный для постоянного использования», — добавил Медведев.

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