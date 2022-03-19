Источник Telegram-канала Украина.ру с места событий рассказал о жизни в Херсоне, освобождённом российскими войсками в ходе спецоперации на Украине

Обстановка с продовольствием в Херсоне напоминает времена дефицита при СССР, утверждает источник. Не функционируют супермаркеты, кроме одного-двух, а продовольственные рынки и часть малых магазинов работают примерно на четверть от прежнего объёма. Оставшиеся в доступности товары резко выросли в цене. Как живёт освобождённый Херсон — эксклюзивное видео © Украина.ру

«Хлеб, овощи можно купить свободно, цены выросли на 25-50%. Молочная продукция только частников и местного маслосырзавода. Выстраиваются большие очереди. Молоко продают на разлив, в т.ч. налажена торговля через бывшие пивные магазины (в кегах молоко). Цены увеличились на 25-50%. Мясо и птица в основном замороженное, с мест длительного хранения.

Цельного мяса мало, больше субпродукты и низкосортные части. Так как подвоза нет, то, вероятно, скоро мясо закончится. Цены на мясо выросли на 50%, а на хорошее мясо — на 100% и более. Муки, сахара в свободной продаже крайне мало — дефицит. С яйцами ненамного лучше, но всё же иногда можно купить. Яйца подорожали вдвое. Растительное масло купить можно. Промтовары продаются очень ограничено», — сообщает источник.

Движение общественного транспорта в городе ограничено: городской транспорт работает на 10-20% от мощности. Проезд на троллейбусах бесплатный, на маршрутных автобусах цена проезда не изменилась и составляет 8 грн.

«Но так как люди ездят мало, сильных проблем с поездками нет», — уточняется в материале.



Медицинская сфера в городе продолжает функционировать.

«Больницы и поликлиники работают в дежурном режиме, плановые операции отменены. Про короновирус не вспоминают. Завоза лекарств нет, аптеки распродают остатки. В дефиците лекарства для онкобольных, для эпилептиков, для гипертоников и пр. Госпрограма "Доступные лекарства" (бесплатная выдача лекарств в аптеках) не работает. «Ночь была адская». Как освобождали Херсон © РИА Новости, Владимир Иванов / Перейти в фотобанк

Что-то выдают в больницах сами врачи, в частности, инсулин. Был завоз гуманитарного инсулина, так что диабетики пока не умирают. Но в целом запасы минимальные», — сообщается в материале.

Российские военные продолжают распределять гуманитарную помощь среди жителей города.

«Гуманитарную помощь поначалу люди боялись брать, так как их запугивали украинские активисты. Потом начали брать, очереди выстраивались огромные, но шли быстро. Качество продуктов было очень хорошее. В Украине такой тушёнки нет)))

Жилищно-эксплуатационные организации работают на 10%. Кое-как налажен вывоз мусора, очень редко работают дворники. Поставщики коммунальных услуг работают нормально, свет, газ, вода, тепло есть», — заключает источник.

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