Впервые с начала спецоперации на Украине были применены гиперзвуковые ракеты "Кинжал", ими был уничтожен склад ракет и авиационных боеприпасов в Ивано-Франковской области, сообщил 19 марта официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

«Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сказал Конашенков. Войска ПВО ДНР уничтожили четыре украинские ракеты © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сообщалось также о применении береговых ракетных комплексов "Бастион" для уничтожения центров радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.

Всего за ночь ВКС РФ поразили 69 объектов — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.