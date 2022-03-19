«Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сказал Конашенков.
Сообщалось также о применении береговых ракетных комплексов "Бастион" для уничтожения центров радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.
Всего за ночь ВКС РФ поразили 69 объектов — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.