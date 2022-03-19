Банк России не будет печатать деньги, но зарплаты бюджетникам и пенсии будут увеличены. О том, как это будет достигнуто, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Правительство предпримет действия для стабилизации экономической обстановки и помощи бюджетникам за счёт ряда мер, исключающих "печатание денег". Дедолларизация планеты и антироссийские санкции © коллаж Украина.Ру

«За счет увеличения расходной части бюджета, за счет увеличения денежной массы и за счет увеличения внутреннего долга. Правительство может предложить населению, бизнесу и банкам высокую доходность по рублевым накопительным инструментам. За счет этого люди понесут деньги в банки, а банки понесут их в Центробанк и правительству в «длинные» государственные ценные бумаги», — сказал Зубец.

Проще говоря, деньги будут заниматься у населения, которое будет держать их на выгодных вкладах с высокой доходностью, заключил собеседник издания.

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