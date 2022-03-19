Правительство предпримет действия для стабилизации экономической обстановки и помощи бюджетникам за счёт ряда мер, исключающих "печатание денег".
«За счет увеличения расходной части бюджета, за счет увеличения денежной массы и за счет увеличения внутреннего долга. Правительство может предложить населению, бизнесу и банкам высокую доходность по рублевым накопительным инструментам. За счет этого люди понесут деньги в банки, а банки понесут их в Центробанк и правительству в «длинные» государственные ценные бумаги», — сказал Зубец.
Проще говоря, деньги будут заниматься у населения, которое будет держать их на выгодных вкладах с высокой доходностью, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.