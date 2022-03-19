Президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским только в том случае, если на этой встрече Зеленский подпишет капитуляцию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220317/1033549466.html военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Ранее официальные лица на Украине заявляли, что главной целью переговоров киевской власти с Россией является личная встреча Путина и Зеленского. Зеленский провел переговоры с президентом Турции и премьером Канады © Zelenskiy/Оfficial

«Да, встреча с Зеленским возможна, но условия этой встречи с каждым разом ухудшаются. И, может быть, та единственная встреча, которая может произойти, это будет встреча для подписания акта капитуляции укронацистской власти, которая сейчас терзает украинский народ», — сказал Леонков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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