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Ранее официальные лица на Украине заявляли, что главной целью переговоров киевской власти с Россией является личная встреча Путина и Зеленского.
«Да, встреча с Зеленским возможна, но условия этой встречи с каждым разом ухудшаются. И, может быть, та единственная встреча, которая может произойти, это будет встреча для подписания акта капитуляции укронацистской власти, которая сейчас терзает украинский народ», — сказал Леонков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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