Экономическая напряжённость и долги накапливались в Европе и США десятилетиями. Запад пытался спихнуть свои обязательства на страны третьего мира, но Россия этому противостоит. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Капиталистический, западный мир десятилетиями жил в долг. Продолжаться дальше такое положение дел не могло, заявил эксперт. Эксперт Дудчак объяснил, сколько российская экономика продержится под санкциями © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это продолжалось до тех пор, пока вся эта инфляция, вся эта закредитованность спихивалась на страны третьего мира, и спихивалась в том числе на Россию. Рано или поздно все это должно было прорваться, как гигантский пузырь. Сейчас он прорвался. Может быть, в качестве иголки сработала спецоперация 24 февраля…Нельзя жить бесконечно в долг. Сейчас мир будет обустраиваться по-новому», — сказал Безпалько.

Центр мировой политики смещается в сторону Китая и Юго-Восточной Азии, заключил собеседник издания.

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