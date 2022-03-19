Капиталистический, западный мир десятилетиями жил в долг. Продолжаться дальше такое положение дел не могло, заявил эксперт.
«Это продолжалось до тех пор, пока вся эта инфляция, вся эта закредитованность спихивалась на страны третьего мира, и спихивалась в том числе на Россию. Рано или поздно все это должно было прорваться, как гигантский пузырь. Сейчас он прорвался. Может быть, в качестве иголки сработала спецоперация 24 февраля…Нельзя жить бесконечно в долг. Сейчас мир будет обустраиваться по-новому», — сказал Безпалько.
Центр мировой политики смещается в сторону Китая и Юго-Восточной Азии, заключил собеседник издания.
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