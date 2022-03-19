«Мы можем договариваться только о безоговорочной капитуляции, и для этого переговоры не нужны. Для этого нужна военная победа, трибунал. Все эти люди если не в наручниках, то на скамье подсудимых, под стражей должны быть. После этого подписывайте акт о безоговорочной капитуляции», — сказал Безпалько.
В переговорах России и киевской власти пытаются выделить две позитивные стороны; Первая — это то, что Россия демонстрирует свою готовность к переговорам, то есть она демонстрирует свою благожелательность, толерантность, и второе — это то, что можно договориться о гуманитарных коридорах, в рамках которых люди могут выйти из городов, заключил эксперт.
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