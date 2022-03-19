Киеву предстоит очищение от антироссийских элементов, рассказал в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

Столица Украины — единственный русскоязычный город, который является антироссийским по политическим предпочтениям, отметил эксперт. Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

«После того, как он будет занят нашими войсками, оттуда уйдут все западенцы-галичане, которые во многом являются причиной антироссийской позиции Киева, а также все, кто был связан с преступным бандеровским режимом, который установился в 2014 году. Произойдет очищение и после этого Киев должен стать пророссийским городом», — сказал Марков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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