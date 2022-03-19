План Еврокомиссии по сокращению потребления российских энергоресурсов фактически ставит крест на европейской промышленности и грозит массовой безработицей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Чтобы выиграть ценовую дуэль за сжиженный природный газ, который скупают страны Азии, Европе придётся постоянно поддерживать высокие цены на топливо, и промышленность Старого света может этого не выдержать, подчеркнул эксперт. «Перекрыть газ и не только». Делягин о том, как наказать Запад за санкции против России © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Сейчас ситуация будет еще хуже: дорогой газ в течение многих месяцев — это удар по индустриализации, по сути дела путь к деиндукстриализации, потому что вся промышленность сбежала оттуда (из Европы — ред.) в Китай. Это большой стресс, это взрыв безработицы, а когда люди сидят без работы, они начинают задавать вопросы своему правительству», — сказал Митрахович.

За текущее полугодие было закрыто около 40% европейских энергоёмких мощностей, напомнил Митрахович. В их числе производство алюминия, цинка, азотных удобрений.

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