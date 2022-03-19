Чтобы выиграть ценовую дуэль за сжиженный природный газ, который скупают страны Азии, Европе придётся постоянно поддерживать высокие цены на топливо, и промышленность Старого света может этого не выдержать, подчеркнул эксперт.
«Сейчас ситуация будет еще хуже: дорогой газ в течение многих месяцев — это удар по индустриализации, по сути дела путь к деиндукстриализации, потому что вся промышленность сбежала оттуда (из Европы — ред.) в Китай. Это большой стресс, это взрыв безработицы, а когда люди сидят без работы, они начинают задавать вопросы своему правительству», — сказал Митрахович.
За текущее полугодие было закрыто около 40% европейских энергоёмких мощностей, напомнил Митрахович. В их числе производство алюминия, цинка, азотных удобрений.
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