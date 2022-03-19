Россия прекратит поставки газа в Европу только в случае усугубления враждебных шагов со стороны ЕС. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Судьба транзита российского газа в Европу зависит от дальнейших шагов со стороны ЕС, отметил эксперт. Цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубометров - аналитик © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Все будет зависеть от эскалации конфликта Россия — Запад, до какой степени он дойдет…Поэтому на текущий момент поставки продолжаются, могут ли они прекратиться в будущем? Могут в случае, если конфликт будет эскалироваться, либо если Запад введет полное торговое эмбарго в отношении России. Пока континентальная Европа на полное торговое эмбарго не готова пойти, потому что это стрессово для них самих», — сказал Митрахович.

Даже в условиях проводящейся спецоперации России продолжает работать транзит газа через Украину, газопроводы "Северный поток-1", "Турецкий поток" и "Балканский поток", напомнил эксперт.

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