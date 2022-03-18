Заместителем главы контрразведки Украины стал бывший замминистра внутренних дел Грузии Гия Лорткипанидзе. Об этом 18 марта сообщил журналистам председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе

В Грузии в отношении Лорткипанидзе возбуждено уголовное дело по факту содействия экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Саакашвили на суде ошибся с флагом и спел гимн Украины - видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал в этой связи спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

С 2015 по 2016 год Лорткипанидзе занимал должность начальника одесской милиции.

По сообщениям СМИ, после его вступления в эту должность в Одессе резко усилились избиения мирных протестующих и другие полицейские репрессии.