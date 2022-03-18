В Грузии в отношении Лорткипанидзе возбуждено уголовное дело по факту содействия экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы.
«Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал в этой связи спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
С 2015 по 2016 год Лорткипанидзе занимал должность начальника одесской милиции.
По сообщениям СМИ, после его вступления в эту должность в Одессе резко усилились избиения мирных протестующих и другие полицейские репрессии.