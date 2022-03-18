Государство реализует все планы, намеченные для развития Крыма. Об этом заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь годовщины воссоединения черноморского полуострова с Россией

Российский лидер рассказал, что за последние восемь лет в стране было много сделано для развития Крыма и Севастополя, которые, по его словам, пребывая в составе Украины, находились в «унизительном состоянии» и финансировались по «остаточному принципу». Путин позвал российский бизнес и банки в Крым © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. Мы обязательно реализуем все намеченные планы», — сказал Путин.

Он также выразил поддержку жителям полуострова, поставившим «жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов».

Митинг-концерт «Крымская весна» прошёл в Лужниках. Согласно данным МВД Москвы, на мероприятии присутствовали более 200 тысяч человек.