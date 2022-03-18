Ведомство сообщает, что экс-чиновник якобы «распространял идею изменения территориальной целостности Украины» и помогал России в проведении военной спецоперации.
«С 24 февраля по 16 марта 2022 года гражданин Украины на территории города Киева в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям Российской Федерации и представителям "ДНР"/"ЛНР" данные о местоположениях личного состава и военной техники Вооружённых Сил Украины», — утверждается в сообщении.
Сообщается об изъятии у задержанного пистолетов, патронов, гранат и мобильного телефона.
Вместе с тем ведомство не уточняет фамилию подозреваемого.
Издание «Украинские новости», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, утверждает, что задержан Евгений Иванов.
Telegram-канал Klymenko Time, со своей стороны, добавляет, что арест был произведён СБУ.
5 марта сотрудниками СБУ был убит член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев. Согласно версии спецслужбы, он был убит при попытке задержания по подозрению в госизмене и работе на РФ. Однако позже украинская военная разведка сообщила, что Киреев погиб при выполнении её спецзадания.