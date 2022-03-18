Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович отверг обвинения бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который ранее публично обвинил киевские власти в том, что они ведут дело к капитуляции на переговорах с Россией. Соответствующее видеообращение Арестович опубликовал в соцсетях 18 марта

Гриценко, работавший министром обороны страны при президенте Викторе Ющенко с 2005 по 2007 год, написал, что украинское общество не потерпит «Минск-3» или «Будапешт-2».

В ответ Арестович заявил, что, начиная с двенадцатого дня российской спецоперации на Украине, в стране возобновилось «нытьё» различных украинских политиков. Прокурор потребовал отправить в колонию на девять лет экс-министра Украины Гриценко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Снова заныли про "зраду" из Офиса президента», — сказал Арестович.

Он указал на Гриценко как на самого неподходящего из критиков правительства, чьи высказывания его «окончательно взбесили».

По мнению Арестовича, до вступления Гриценко в должность министра обороны Украина располагала «одной из самых сильных в военно-техническом отношении группировок в Европе», и именно при Гриценко «и ушло основное вооружение из ВСУ».

Он также обвинил супругу Гриценко Юлию Мостовую в рассылке панических сообщений о мощном ракетном ударе и последующем штурме Киева в ближайшее время, со ссылкой на американские источники.

«Помните, что призывы к панике… в военное время судятся по законам военного времени», — завершил своё обращение Арестович.