«Это абсолютно несерьёзно и недостойно статуса большой уважаемой страны», — написала она.
По мнению Верещук, Украина более всего нуждается в средствах противовоздушной обороны. Она также призвала Китай прекратить поддержку России, якобы «бомбящей жилые кварталы городов».
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь осудил Соединённые Штаты за поставки вооружений киевскому режиму.
Он указал, что эти поставки приведут лишь к новым жертвам и раненым среди мирного населения Украины.
«Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки», — рассказал Чжао.