Украине не нужно продовольствие, ватные одеяла и спальники, о которых ранее говорил представитель МИД КНР. Украина нуждается в оружии для «защиты своей земли». Об этом написала 18 марта на своей странице в Facebook министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Ирина Верещук

«Это абсолютно несерьёзно и недостойно статуса большой уважаемой страны», — написала она.

По мнению Верещук, Украина более всего нуждается в средствах противовоздушной обороны. Она также призвала Китай прекратить поддержку России, якобы «бомбящей жилые кварталы городов». «Стареющая политическая гейша»: Ляшко и Верещук обменялись «любезностями» © Facebook, Олег Ляшко

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь осудил Соединённые Штаты за поставки вооружений киевскому режиму.

Он указал, что эти поставки приведут лишь к новым жертвам и раненым среди мирного населения Украины.

«Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки», — рассказал Чжао.