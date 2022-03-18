«До этого аэропорт был печально известен тюрьмой и пыточными камерами украинских националистов и СБУ», — говорится в сообщении.
Там также говорится о продолжении боёв в центральной части города.
«Слышны звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов. Главные дороги, ведущие в центр, перекрыты баррикадами», — указывает корреспондент.
Бои за Мариуполь продолжаются с начала марта.
Среди прочих украинских частей город обороняет полк национальной гвардии «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
По многочисленным свидетельствам украинских и иностранных СМИ, командование данного формирования и многие его участники являются сторонниками откровенно неонацистской идеологии.