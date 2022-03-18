Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью Украина.ру рассказал о том, как проходит разминирование отвоеванной у киевского режима территории республики

«Саперами Республиканского спасательного центра в освобожденных населенных пунктах обследовано более 129 га открытой местности и 45 200 м² помещений зданий, обнаружено и обезврежено более 10 тыс. взрывоопасных предметов», — сказал Кострубицкий.

Он отметил, что в освобожденных населенных пунктах взрывоопасные предметы расположены почти по всей территории, в зданиях и сооружениях, много неразорвавшихся снарядов обнаруживается вблизи жилых домов, в зданиях социальной сферы.

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Ситуация на Украине

Галичане с большой дороги, или Главная ложь государства © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе, согласно тем же минским соглашениям.

Украинский кризис и дружественный нейтралитет Анкары: что дальше? © CC0, Pixabay

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.