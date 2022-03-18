Американский Конгресс не должен идти навстречу просьбам украинского президента Владимира Зеленского о вмешательстве США в военные действия на Украине. Подобные шаги не окончат войну, а усилят её и приведут к большему количеству жертв. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях изданием The American Conservative

Автор статьи, предостерегая от излишней эмоциональности в том, что касается военных действий на Украине, обвиняет киевский режим в сознательном распространении ложной информации, и полагает, что Запад некритически относится к ней.

«Конечно, русские тоже не остаются в стороне в деле распространения военной пропаганды, но Запад уже предрасположен не доверять всему, что исходит из Кремля. Однако Западу не хватает такого настроя, когда речь идет о пропаганде, распространяемой украинской стороной, чем Зеленский и украинское правительство воспользовались в полной мере», — указывает автор.

В числе таких пропагандистских фейков автор перечисляет легенду о «призраке Киева», заявления о гибели 11 тыс. российских солдат всего за 11 дней боев или сообщения о том, что российские войска якобы пытались нарушить стабильность ядерных материалов в Чернобыле и Запорожье.

Во всех этих случаях киевский режим лгал или, по крайней мере, сильно преувеличивал правду, в надежде вызвать эмоциональную реакцию Запада, которая ускорила бы увеличение помощи Украине, говорится в статье.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

На юге Украины российские войска контролируют города Мелитополь и Херсон.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.