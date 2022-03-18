Китай никогда не поддастся на давление США в том, что касается Украины, и примет решительные контрмеры, если будут нарушены интересы китайских компаний и частных лиц. Об этом сообщил пожелавший остаться неназванным представитель правительства в опубликованном 18 марта интервью пекинской газете Global Times

Собеседник издания указал, что по просьбе американской стороны в ближайшее время состоится телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

«Неудивительно, что перед телефонным разговором некоторые официальные лица США активно делали безответственные заявления и распространяли дезинформацию, чтобы очернить Китай и оказать на него давление по украинскому вопросу», — указал китайский представитель.

Global Times: Китай не будет сворачивать отношения с РФ в угоду США © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Если США предпримут меры, которые нанесут ущерб законным интересам Китая и интересам китайских предприятий или частных лиц, Китай не будет сидеть сложа руки и даст решительный ответ, подчеркнул собеседник издания

США не должны питать иллюзий по этому поводу, добавил китайский представитель, и призвал американскую сторону не допускать «просчётов».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден предупредит Си об ответственности КНР за поддержку РФ на фоне украинского кризиса.