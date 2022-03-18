Собеседник издания указал, что по просьбе американской стороны в ближайшее время состоится телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.
«Неудивительно, что перед телефонным разговором некоторые официальные лица США активно делали безответственные заявления и распространяли дезинформацию, чтобы очернить Китай и оказать на него давление по украинскому вопросу», — указал китайский представитель.
Китай никогда не смирится с угрозами и давлением американской стороны.
Если США предпримут меры, которые нанесут ущерб законным интересам Китая и интересам китайских предприятий или частных лиц, Китай не будет сидеть сложа руки и даст решительный ответ, подчеркнул собеседник издания
США не должны питать иллюзий по этому поводу, добавил китайский представитель, и призвал американскую сторону не допускать «просчётов».
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден предупредит Си об ответственности КНР за поддержку РФ на фоне украинского кризиса.