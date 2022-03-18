На специальном счету Национального банка Украины (НБУ) для поддержки армии осталось около 880 тысяч долларов (26 млн гривен). Об этом 18 марта заявили на сайте банка

«По состоянию на 18 марта остаток средств на спецсчете, который открыл НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины (ВСУ), составляет около 26 млн грн», — говорится в материале.

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Таким образом, за один день в среднем на боевые действия украинские власти тратили порядка $22 млн. Оставшейся суммы в $880 тыс. не хватит и на один день.

В связи с этим НБУ обратился к гражданам Украины и иностранцам с просьбой оказать поддержку украинской армии и поделиться своими деньгами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.