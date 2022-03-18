«По состоянию на 18 марта остаток средств на спецсчете, который открыл НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины (ВСУ), составляет около 26 млн грн», — говорится в материале.
НБУ принял решение открыть специальный счёт для сбора средств на поддержку ВСУ 1 марта. С тех пор, по его данным, на нужды ВСУ перечислили больше 12 млрд гривен ($400 млн), которые уже потрачены.
Таким образом, за один день в среднем на боевые действия украинские власти тратили порядка $22 млн. Оставшейся суммы в $880 тыс. не хватит и на один день.
В связи с этим НБУ обратился к гражданам Украины и иностранцам с просьбой оказать поддержку украинской армии и поделиться своими деньгами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.