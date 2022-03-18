Ночью 18 марта с контролируемой киевским режимом территории по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», — сообщил военный представитель.

Войска РФ вошли в Мелитополь © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расположенный на юге Запорожской области Мелитополь перешёл под полный контроль российских сил 1 марта.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

На юге Украины российские войска контролируют города Мелитополь и Херсон.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.

В понедельник, 14 марта, в результате запуска ВСУ ракеты «Точка-У» по Донецку в центре города погиб 21 человек и 36 получили ранения.