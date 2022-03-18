«Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», — сообщил военный представитель.
По словам Конашенкова, обстрел Мелитополя производился с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.
Расположенный на юге Запорожской области Мелитополь перешёл под полный контроль российских сил 1 марта.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
На юге Украины российские войска контролируют города Мелитополь и Херсон.
В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.
В понедельник, 14 марта, в результате запуска ВСУ ракеты «Точка-У» по Донецку в центре города погиб 21 человек и 36 получили ранения.