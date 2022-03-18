Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов предметно разговаривать с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает 18 марта «Украинская правда»

Лавров рассказал о гарантиях безопасности, которые нужны России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Переговоры Лаврова и Кулебы уже проходили при посредничестве Турции 10 марта. В минувшую среду Лавров заявил, что его новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает

РФ и Украина в конце февраля провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры идут ежедневно по видеосвязи.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.