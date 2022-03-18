Возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для подписания договора об урегулировании будет зависеть от модальности документа, которую еще предстоит согласовать. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Песков рассказал о прогрессе в переговорах РФ и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет», — добавил он.

Тем не менее процесс продолжается, подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением. По оценке политика, это возможно в течение ближайших недель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Как рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Леонков, встреча Путина с Зеленским возможна, но условия этой встречи с каждым разом ухудшаются. И, может быть, та единственная встреча, которая может произойти, это будет встреча для подписания акта капитуляции укронацистской власти, которая сейчас терзает украинский народ.