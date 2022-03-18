В числе аргументов, пишет канал, оказались, например, такие: украинцы — чистокровные славяне, а русские произошли от угро-финских племен. Также в украинском институте нацпамяти утверждают, что украинцы — земледельцы, а русские — кочевники, а значит никак не могут быть близки генетически.
«"Чистокровные славяне" — это нам говорят ребята, оккупированные Австро-Венгрией», «А до этого монголами», «Не забудьте про Великое княжество Литовское и Речь Посполитую», «А до Второй мировой они еще под Польшей жили», «А что насчет крымских татар?», «Главное про Хазарский каганат им не говорите», — отреагировали участники форумов.
Всего же пунктов «небратства» в Институте нацпамяти смогли придумать девять, однако довольно скоро соответствующие публикации удалили. Пользователи успели сделать копии.
«Нацистское государство опять размахивает расовой теорией. Ничего удивительного», «То есть для них тюрки, угро-финны и монголы — это оскорбление, да? При этом настоящие турки присылают им оружие. Неблагодарные свиньи», «Более смехотворного нацизма и представить нельзя», «Дорогая, проснись! Вышла вторая часть "Моей борьбы"».