Украинский институт национальной памяти опубликовал аргументы, почему украинцев и русских нельзя называть братскими народами. Об этом 18 марта сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Законная цель»: Лавров о грузах с оружием для Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк канал, оказались, например, такие: украинцы — чистокровные славяне, а русские произошли от угро-финских племен. Также в украинском институте нацпамяти утверждают, что украинцы — земледельцы, а русские — кочевники, а значит никак не могут быть близки генетически.

«"Чистокровные славяне" — это нам говорят ребята, оккупированные Австро-Венгрией», «А до этого монголами», «Не забудьте про Великое княжество Литовское и Речь Посполитую», «А до Второй мировой они еще под Польшей жили», «А что насчет крымских татар?», «Главное про Хазарский каганат им не говорите», — отреагировали участники форумов.

Всего же пунктов «небратства» в Институте нацпамяти смогли придумать девять, однако довольно скоро соответствующие публикации удалили. Пользователи успели сделать копии.

«Нацистское государство опять размахивает расовой теорией. Ничего удивительного», «То есть для них тюрки, угро-финны и монголы — это оскорбление, да? При этом настоящие турки присылают им оружие. Неблагодарные свиньи», «Более смехотворного нацизма и представить нельзя», «Дорогая, проснись! Вышла вторая часть "Моей борьбы"».