«Цель операции — защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет», — объяснил Лавров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. Подготовленные Западом санкции являются одним из этапов, одним из сражений длинной войны Запада с Востоком.