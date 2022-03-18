Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы. Об этом 18 марта заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью RT

«Законная цель»: Лавров о грузах с оружием для Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. Подготовленные Западом санкции являются одним из этапов, одним из сражений длинной войны Запада с Востоком.