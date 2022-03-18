Любые проходящие по территории Украины грузы с оружием для этой страны будут считаться законной военной целью. Об этом заявил 18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT

Он указал, что таким образом Россия стремится не допустить угроз, исходящих с украинской территории.

«Мы очень чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы посчитаем, содержат оружие, станут законной целью», — отметил российский министр.

Украинский синдром. США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы… противоракетной обороны находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, и снабжены… сертификатами пользователя, которые не разрешают направлять их в третьи страны», — отметил Лавров.

Он указал, что Россия не позволит произвести подобные незаконные операции.