Он указал, что таким образом Россия стремится не допустить угроз, исходящих с украинской территории.
«Мы очень чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы посчитаем, содержат оружие, станут законной целью», — отметил российский министр.
Он также заявил, что в настоящее время киевский режим обращается с просьбами к странам НАТО, на вооружении которых находятся зенитно-ракетные комплексы С-300 советского производства, о поставках ему данных вооружений.
«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы… противоракетной обороны находятся там в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, и снабжены… сертификатами пользователя, которые не разрешают направлять их в третьи страны», — отметил Лавров.
Он указал, что Россия не позволит произвести подобные незаконные операции.