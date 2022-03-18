Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 марта в своем Telegram-канале раскритиковал президента США Джо Байдена, давшего нелицеприятную оценку российскому лидеру

«Кровавый старик»: Рогозин обрушился с обвинениями на Байдена © Сергей Мамонтов / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что Байден «за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждое его деяние из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду. Причем некоторую часть его чудовищных преступлений обвинению даже доказывать не понадобится».

Кадыров подчеркнул, что американский лидер «публично, абсолютно не стесняясь, с гордостью сам предоставляет эти доказательства, вспоминая, как по его личной инициативе бомбили Белград и разрушались сербские кварталы».

«Именно он отдавал приказ ВВС бомбить Сирию, а позже выяснялось, что он ничего не знал о районе проведения операции и кто там находился. Помним также, как, еще будучи сенатором, Байден неистово настаивал на необходимости вторжения в Ирак. И не забудет мир про зверства американцев в Багдаде. Именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несет смерть мирным жителям», — возмутился глава Чечни.

Он назвал американского лидера «маньяком, возомнившим себя мировым жандармом».

«Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота. Весь цивилизованный мир это прекрасно понимает. Проблема только в том, что не все решаются озвучить. Но всему свое время», — подытожил Кадыров.

На днях Байден заявил, что считает президента РФ «военным преступником». Отвечая на вопрос журналистки, готов ли он «после всего, что мы видели», назвать своего российского коллегу военным преступником, Байден сначала ответил отрицательно и отошел, однако через несколько минут вернулся, подошел к журналистке и переспросил ее, а затем сказал: «Он военный преступник».

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, Запад сознательно делал из Украины инструмент, который должен был спровоцировать ее на войну с Россией, чтобы под этим предлогом ввести против РФ полномасштабные санкции. Поэтому спецоперация РФ на Украине была неизбежна.