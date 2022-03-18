Денацификация Украины, заявленная как одна из основных целей российской спецоперации, продолжает оставаться «абсолютным требованием» Москвы к Киеву. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT

Спецоперация РФ в Донбассе началась 24 февраля. Ее главные задачи — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее украинская сторона на переговорах с Россией заявила, что Кремль якобы перестал настаивать на денацификации.

По словам Лаврова, такие утверждения Киева не имеют под собой оснований. Денацификация — «абсолютное требование». Путин как божество и денацификация Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Это потребует не только отмену законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также будет означать отмену любых законов, которые дискриминируют русскоязычное население», — сказал глава российской дипломатии.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, проблема денацификации Украины будет решаться по мере наступления российской армии.