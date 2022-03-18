Спецоперация РФ в Донбассе началась 24 февраля. Ее главные задачи — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее украинская сторона на переговорах с Россией заявила, что Кремль якобы перестал настаивать на денацификации.
По словам Лаврова, такие утверждения Киева не имеют под собой оснований. Денацификация — «абсолютное требование».
«Это потребует не только отмену законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также будет означать отмену любых законов, которые дискриминируют русскоязычное население», — сказал глава российской дипломатии.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, проблема денацификации Украины будет решаться по мере наступления российской армии.