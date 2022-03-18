Китайские власти выступили против оказания военной поддержки США Украине. Об этом заявил 18 марта на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Чжао Лицзянь

Пока Швейцария «воюет» с Россией санкциями, но поставки вооружения Киеву не исключены © REUTERS, Arnd Wiegmann

По словам дипломата, здравомыслящим людям ясно, что Украине нужны отнюдь не поставки вооружений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На днях президент США Джо Байден во время видеообращения заверил, что Белый дом передаст Киеву военную помощь на общую сумму в 1 млрд долларов. Ранее, 12 марта, администрация Белого дома распорядилась передать Украине 200 млн долларов на вооружение и обеспечения оборонных нужд. Затем Байден новым указом распорядился выделить еще 800 млн долларов на дополнительные оборонные системы для Украины, в результате чего за одну неделю Штаты выделили Украине 1 млрд долларов.