«Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения?» — возмутился Лицзянь.
По словам дипломата, здравомыслящим людям ясно, что Украине нужны отнюдь не поставки вооружений.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На днях президент США Джо Байден во время видеообращения заверил, что Белый дом передаст Киеву военную помощь на общую сумму в 1 млрд долларов. Ранее, 12 марта, администрация Белого дома распорядилась передать Украине 200 млн долларов на вооружение и обеспечения оборонных нужд. Затем Байден новым указом распорядился выделить еще 800 млн долларов на дополнительные оборонные системы для Украины, в результате чего за одну неделю Штаты выделили Украине 1 млрд долларов.