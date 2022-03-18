Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уходит со своего поста. Это случилось после того, как он опубликовал заявление, осуждающее военные действия на Украине, сообщает 18 марта РБК

Дворкович раскрыл истинные цели антироссийских санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково"», — сказал представитель Дворковича.

Он объявил это на встрече с сотрудниками фонда.

«"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — говорится в обращении Дворковича к сотрудникам.

Два источника издания, близких к фонду, сообщили, что его место может занять Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления «Сколково».

Дворкович выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине в разговоре с американским изданием Mother Jones. Будучи главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ), он также сообщил, что добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях.

Позднее Дворкович выступил с новым заявлением, в котором указал, что искренне гордится «мужеством наших солдат», но добавил, что «главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими». Также он заявлял 15 марта, что «Сколково» «готово приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики».

После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за «его немедленное увольнение с позором» с поста председателя фонда «Сколково». Слова бывшего вице-премьера об отстранении шахматистов он назвал «очередным хамским и шовинистическим выпадом против россиян».

Высказывания бывшего вице-премьера осудил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший в правительстве топливно-энергетический комплекс Дворкович «подсадил» российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые ограничили работу в России.

Дворкович занимал пост председателя фонда «Сколково» с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. С того же года он возглавляет ФИДЕ. Дворкович пришел в правительство в 2000 году, работал сначала советником главы Минэкономразвития, а потом его заместителем. В 2004 году он занял пост главы экспертного управления президента России, а спустя четыре года стал помощником главы государства. С 2012 по 2018 год работал в правительстве на должности вице-премьера.