Генсек «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин установили памятную табличку на здании 1-й школы освобождённой Волновахи. Соответствующее видео 18 марта опубликовали в YouTube

Путин присвоил комбату «Спарты» звание Героя России © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Владимира Жоги.

Кроме того, Турчак сообщил, что в Ростове-на-Дону также появится улица имени комбата легендарной «Спарты».

Владимир Жога участвовал в войне на юго-востоке Украины с самого ее начала в 2014 году. Командовать отдельным разведывательным батальоном «Спарта» начал в октябре 2016 года, после того, как украинские диверсанты убили первого командира подразделения Арсена Павлова («Моторола»). Жога тогда был первым заместителем комбата «Спарты», подразделения, которое считалось одним из наиболее боеспособных в ДНР. 5 марта в возрасте 28 лет он погиб, обеспечивая выход мирных жителей из города Волноваха.

Глава ДНР Денис Пушилин в тот же день присвоил уроженцу Донецка Жоге звание Героя Республики. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.