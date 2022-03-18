Улица носившая ранее имя 1-го мая, а затем подразделения ВСУ 51-й омбр — с этого дня называется улицей Героя России Владимира Жоги.
Кроме того, Турчак сообщил, что в Ростове-на-Дону также появится улица имени комбата легендарной «Спарты».
Владимир Жога участвовал в войне на юго-востоке Украины с самого ее начала в 2014 году. Командовать отдельным разведывательным батальоном «Спарта» начал в октябре 2016 года, после того, как украинские диверсанты убили первого командира подразделения Арсена Павлова («Моторола»). Жога тогда был первым заместителем комбата «Спарты», подразделения, которое считалось одним из наиболее боеспособных в ДНР. 5 марта в возрасте 28 лет он погиб, обеспечивая выход мирных жителей из города Волноваха.
Глава ДНР Денис Пушилин в тот же день присвоил уроженцу Донецка Жоге звание Героя Республики. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.