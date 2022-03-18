Народная милиция ЛНР при огневой поддержке российских сил освободила более 90% территории республики. Об этом заявил 18 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населённого пункта Рубежное», — сказал он.

Говоря о ситуации в ДНР, Конашенков информировал, что российские вооруженные силы продолжают наступать в северном направлении. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Басурин рассказал о тяжелых боях в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских сил «сжимают кольцо окружения» и ведут бои против националистов в центре города, указал российский генерал-майор.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.

Как рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Леонков, если бы Владимир Зеленский придерживался определенной четкой линии, которая бы была действительно направлена на сохранение жизней граждан, то он не издавал приказы и указы о продолжении боевых действий. Украинский президент бы, наоборот, старался максимально минимизировать или вообще остановить войну. Зеленский же считает, что он ведет войну, полагает эксперт.