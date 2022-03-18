Четыре женщины погибли в Кировском районе Донецка при обстреле города артиллерией ВСУ. Информация об этом опубликована 18 марта Telegram-каналом «Донбасс решает»

«Снаряды разорвались между районным рынком и длинным домом, который здесь, в микрорайоне Текстильщик, называют "Китайской стеной"», — говорится в сообщении канала.

Также сообщается, что самой молодой из погибших женщин было 25 лет.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса, включая столицу ДНР. 14 марта в результате запуска ВСУ ракеты «Точка-У» в центре города погиб 21 человек и 36 получили ранения.