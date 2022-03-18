Зарплаты и пенсии жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской области могут начать платить в рублях. Такое предположение 17 марта высказал глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью крымско-татарскому телеканалу «Миллет»

Пенсии и зарплаты в ДНР будут повышаться - Пушилин © пресс-служба главы ДНР

Он отметил, что Крым оказывает максимальное содействие продвижению колонн с гуманитарным грузом на Украину.

«Помощи гуманитарной собирается большое количество каждый день. На вес уже никто не считает. Несколько дней назад подводили данные — только по Республике Крым больше 120 тонн было собрано различной гуманитарной помощи. Отправляется везде. В первую очередь на сопредельную территорию — гражданам Украины. В первую очередь это вопросы продовольствия и обеспечения лекарственными препаратами», — подчеркнул Аксёнов.

Ранее глава Крыма сообщил о возобновлении технического железнодорожного сообщения от Крыма до Херсона. Маршрут пока используют для доставки гуманитарной помощи и стройматериалов. Речь идет о железнодорожной ветке, разобранной восемь лет назад украинскими националистами на границе российского полуострова и Херсонской области в районе Армянска.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла, для жителей Херсонской области перспективы открытия рынка и возможности взаимодействия с платежеспособным крымским регионом — это возможность не просто свести концы с концами, но и начать развиваться.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.