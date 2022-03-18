Формат переговоров между Украиной и РФ стоило бы поменять. Об этом заявил 18 марта глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украинская правда»

«Не Мединский и Подоляк». Военный эксперт о том, кто представит Россию и Украину, когда начнутся реальные переговоры © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский Владимир Путин и Владимир Зеленский, а потом уже — переговорщики низших рангов.

«Они (украинская и российская делегации. — Ред.) могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали», — сказал Кулеба.

По его словам, Зеленский готов встретиться с Путиным «хоть завтра». А конкуренция между странами, захотевшими стать площадкой для ее проведения, «жестче, чем соревнования за проведение Олимпийских игр». Самая настойчивая пока что Турция.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.