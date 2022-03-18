Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал помощь президента США Джо Байдена Украине антироссийским выпадом и сравнил американского лидера с капитаном «Титаника», передает 18 марта РИА Новости

Байден пообещал Третью мировую войну при одном условии © AP, Saul Loeb

По его словам, Байден подвергает опасности благополучие всего американского народа своей враждебной и агрессивной политикой.

«Спецоперация на Украине будет доведена до конца, как бы этому ни противился киевский режим и его западные хозяева», — подчеркнул депутат.

Ранее Байден заявил, что США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. По словам Соловьева, подготовленные Западом санкции являются одним из этапов, одним из сражений длинной войны Запада с Востоком.