«Байден делает очередной антироссийский выпад, приближая свою страну к экономическому и политическому краху. США неминуемо столкнется с айсбергом нерешаемых проблем, которые аукнутся как результат ими же введенных в отношении России санкций. Байден все больше напоминает капитана "Титаника", который ведет лайнер под названием США к неминуемой гибели», — сказал Шеремет.
По его словам, Байден подвергает опасности благополучие всего американского народа своей враждебной и агрессивной политикой.
«Спецоперация на Украине будет доведена до конца, как бы этому ни противился киевский режим и его западные хозяева», — подчеркнул депутат.
Ранее Байден заявил, что США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру телеведущий Владимир Соловьев, российская спецоперация не направлена против Украины и украинского народа, который взят в заложники нацистами. По словам Соловьева, подготовленные Западом санкции являются одним из этапов, одним из сражений длинной войны Запада с Востоком.