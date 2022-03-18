Ранее он информировал, что ограничение авиасообщения будет продлено до 20 марта в связи с тем, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.
«Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.