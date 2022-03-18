Введенные 24 февраля ограничения транспортного сообщения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта. Об этом 18 марта сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика»

Зеленский призвал закрыть России доступ ко всем аэропортам мира © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.