Украинские военные cбежали с боевого корабля в Бердянске
Украинские военные cбежали с боевого корабля в Бердянске
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению 07.40 — н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ21 "Град"», — написало представительство в Telegram.

О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

 