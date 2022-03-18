Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпустили десять ракет из системы БМ-21 «Град». Об этом 18 марта заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Украинские военные cбежали с боевого корабля в Бердянске © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.