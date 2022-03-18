В Германии случился скандал из-за агрессивной риторики посла Украины Андрея Мельника и его требований к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом 17 марта сообщила газета Junge Welt

Посол Украины в ФРГ потребовал денег у Германии © germany.mfa.gov.ua

Так, киевский дипломат потребовал от Шольца выступить с очередным правительственным заявлением, из-за чего у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля «лопнуло терпение» и он написал в Twitter, что «начинает находить этого "посла" просто невыносимым».

«После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился "в особенности за кавычки"», — пишет газета.

Однако и после этого риторика Мельника не изменилась, указало издание. Он высказал недовольство тем, как издание Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов», и потребовал от издания прекратить «демонизировать мужественных борцов».

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