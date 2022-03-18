«Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия», — сказала она.
Также Псаки ответила на вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю.
«Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия», — подчеркнула представитель Белого дома.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден 18 марта в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. По словам Блинкена, Пекин движется в противоположном направлении, «отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.