Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 марта предупредила Китай о последствиях помощи России во время проведения спецоперации на Украине, передает РИА Новости

Псаки объяснила, почему США не хотят помочь Киеву получить истребители от Польши © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также Псаки ответила на вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю.

«Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия», — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден 18 марта в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. По словам Блинкена, Пекин движется в противоположном направлении, «отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.