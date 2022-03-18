В обращении политики просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий».
«Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — пояснили авторы инициативы.
Таким образом европейские политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне, говорится в заявлении.
В прошлом году Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира — 2021. Путин был включен в список кандидатов на премию и в 2014 году.