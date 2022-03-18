Бывшие и действующие европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили на днях на сайте комитета премии

Мирный договор или акт о капитуляции? Нужен ли для этого Зеленский? © пресс-служба президента Украины

«Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — пояснили авторы инициативы.

Таким образом европейские политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне, говорится в заявлении.

В прошлом году Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира — 2021. Путин был включен в список кандидатов на премию и в 2014 году.