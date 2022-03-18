Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном поддержку Украины в оборонной сфере. Об этом глава государства сообщил поздно вечером 17 марта в своем Twitter

«Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. <…> Отдельное внимание [уделили] продолжению мирного диалога», — написал украинский лидер.

Мирный договор или акт о капитуляции? Нужен ли для этого Зеленский? © пресс-служба президента Украины Владимиром Путиным. Он отметил, что несколько раз в неделю говорит с лидерами России и Украины в попытке прийти к мирному урегулированию.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Макрон впоследствии неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом России, американским лидером Джо Байденом и Зеленским, заявляя, что обеспокоен ситуацией и намерен ее урегулировать.