«Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. <…> Отдельное внимание [уделили] продолжению мирного диалога», — написал украинский лидер.
Ранее 17 марта глава Франции подтвердил, что намерен в ближайшие часы провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что несколько раз в неделю говорит с лидерами России и Украины в попытке прийти к мирному урегулированию.
Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Макрон впоследствии неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом России, американским лидером Джо Байденом и Зеленским, заявляя, что обеспокоен ситуацией и намерен ее урегулировать.