Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 18 марта в своем Twitter призвал исключить Россию из «цивилизованных организаций»

Владимир Соловьев: Вопрос не в том, хорошая Украина или плохая, а вопрос в том, как Россию уничтожить © РИА Новости, Илья Питалев

«Так как Россия продолжает совершать варварские злодеяния, ее необходимо исключить из всех цивилизованных организаций и платформ​​​. Мы призываем все страны-члены FATF исключить Россию и немедленно внести ее в черный список FATF», — уточнил Кулеба.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.