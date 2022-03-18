В частности, он попросил исключить РФ из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
«Так как Россия продолжает совершать варварские злодеяния, ее необходимо исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF исключить Россию и немедленно внести ее в черный список FATF», — уточнил Кулеба.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.