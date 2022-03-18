«У меня в Мариуполе остались источники — еще с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях "Азовсталь", Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства», — пояснил Прозоров.
Он заявил, что националисты надеются «прикрыться живым щитом и просидеть там достаточно долго», до какого-то политического решения.
«В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся», — заключил экс-подполковник.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.