Бойцы из националистического полка «Азов» и другие радикальные формирования рассчитывают продержаться в Мариуполе до конца переговоров между Россией и Украиной, «прикрываясь живым щитом». Об этом 17 марта рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости

Украинские националисты устроили диверсию на химзаводе в Донбассе © facebook.com/pressjfo.news

Он заявил, что националисты надеются «прикрыться живым щитом и просидеть там достаточно долго», до какого-то политического решения.

«В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся», — заключил экс-подполковник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.