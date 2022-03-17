«Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала», — говорится в сообщении.
Он подозревается в реабилитации нацизма и разжигании ненависти и вражды по признакам национальности.
Следует отметить, что Шарафмал — уроженец поселка Клевань на западе нынешней Украины, в котором происходили массовые убийства евреев во время Второй мировой войны.
Почти две тысячи евреев, в том числе дети, были уничтожены там в 1941-1942 годах. В массовых расстрелах и сожжениях принимали активное участие полицаи из числа местных жителей.
Причем известно, что немецкие фашисты отказывались убивать детей, а украинские полицейские делали это с удовольствием.