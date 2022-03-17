Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала «Крым 24» призвал устроить геноцид русских, в том числе детей

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала», — говорится в сообщении.

Он подозревается в реабилитации нацизма и разжигании ненависти и вражды по признакам национальности.

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Почти две тысячи евреев, в том числе дети, были уничтожены там в 1941-1942 годах. В массовых расстрелах и сожжениях принимали активное участие полицаи из числа местных жителей.

Причем известно, что немецкие фашисты отказывались убивать детей, а украинские полицейские делали это с удовольствием.