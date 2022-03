Российские военные ударом высокоточного оружия полностью уничтожили батарею 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналистам 17 марта в Минобороны РФ

На опубликованной министерством видеозаписи огневая позиция, состоящая из трёх гаубиц и их тягачей, полностью уничтожается при нанесении российскими военными удара высокоточным оружием. Пушилин рассказал об успехах и потерях в Мариуполе © REUTERS, Press service of the National Police of Ukraine/Handout

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.