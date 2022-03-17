Он указал, что, по украинским законам, Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но киевское правительство их не контролирует.
По утверждению киевского чиновника, они управляются российской администрацией (ДНР и ЛНР управляются правительствами этих республик — Ред.).
«Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями», — сказал Подоляк.
В ответ на вопрос, рассматривается ли возвращение в ДНР и ЛНР в состав Украины, Подоляк ответил, что переговоры продолжаются, и он не может раскрыть подробностей, поскольку это могло бы нарушить переговорный процесс.
Он также утверждал, многие требования, предъявленные российской делегацией в начале переговорного процесса, сейчас якобы не рассматриваются.