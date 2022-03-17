Ключевыми моментами будущего мирного соглашения России и Украины остаются Крым и Донбасс. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк 17 марта в интервью польскому изданию Wiadomości

Он указал, что, по украинским законам, Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но киевское правительство их не контролирует.

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«Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями», — сказал Подоляк.

В ответ на вопрос, рассматривается ли возвращение в ДНР и ЛНР в состав Украины, Подоляк ответил, что переговоры продолжаются, и он не может раскрыть подробностей, поскольку это могло бы нарушить переговорный процесс.

Он также утверждал, многие требования, предъявленные российской делегацией в начале переговорного процесса, сейчас якобы не рассматриваются.