Минобороны России узнало о спешном уничтожении документов в херсонской биолаборатории, одной из причин которой может быть сокрытие сведений о вспышке заболевания в Херсонской области. Об этом 17 марта сообщил на брифинге для журналистов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов

По его данным, одной из причин может быть сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза — паразитарной болезни, которая передается комарами. Украинские биолаборатории, «которых нет». Американские СМИ начали задавать неудобные вопросы © Открытые источники

Российский военный заявил, что 4 случая заражения этой болезнью были выявлены в феврале указанного года, что не согласуется с жизненным циклом комаров.

В апреле 2019 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию, указал Кириллов.

«Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки, в Херсонской лаборатории не обнаружено», — добавил он.

Министерство также обратило внимание на резкий рост в ДНР и ЛНР в 2018 числа заражений туберкулезом, вызванных новыми мультрезистентными штаммами болезни. В ходе массовой вспышки в районе населённого пункта Пески было выявлено более 70 случаев с быстрым летальным исходом, рассказал Кириллов. «На воре и шапка горит»: Небензя разоблачил американские биолаборатории на Украине © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Это может свидетельствовать либо о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на Украине биолабораторий, указал российский военный.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, некоторые американские эксперименты на Украине, например, по переносу птицами бацилл сибирской язвы, в случае успеха имели бы катастрофические последствия для всего населения Земли, так как таким образом можно было бы получить биологическое оружие абсолютно неизбирательного действия.