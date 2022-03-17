Согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк 17 марта в интервью польскому изданию Wiadomości

Он сообщил, что на данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях.

«Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», — сказал Подоляк.

Подоляк рассказал, что должно случиться, чтобы Украина отказалась от курса в НАТО © пресс-служба президента Украины

По словам украинского чиновника, участие других стран касается выработки конкретного механизма, который в будущем должен гарантировать безопасность Украины.

Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании на Украине продолжаются с 28 февраля.

Первые три раунда прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.