Он сообщил, что на данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях.
«Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», — сказал Подоляк.
При этом он отметил, что в переговорах, кроме России и Украины, участвует Польша и другие страны.
По словам украинского чиновника, участие других стран касается выработки конкретного механизма, который в будущем должен гарантировать безопасность Украины.
Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании на Украине продолжаются с 28 февраля.
Первые три раунда прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.